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Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении Джона Фрушанте

Гитарист и композитор Джон Фрушанте вернулся в рок-группу Red Hot Chili Peppers (RHCP), сообщается в Instagram калифорнийской группы.

Фрушанте возвращается в группу во второй раз. Впервые это произошло в 1992 году. Через шесть лет он вернулся. В 2009 году он покинул коллектив вновь. С тех пор гитаристом группы являлся Джош Клингхоффер. Он уходит из группы вместе с возвращением Фрушанте.

«Джош великолепный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное в группе», — говорится в сообщении RHCP. В коллективе также поприветствовали возвращение гитариста.

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49-летний Фрушанте стал гитаристом и бэк-вокалистом RHCP в 1988 году после смерти от передозировки наркотиками Хиллера Словака. С группой Фрушанте три раза брал музыкальную премию Грэмми: в 1992 году за лучшее исполнение в стиле хард-рок (Give it away) и в 2006 году за лучший рок-альбом (Stadium Arcadium), а также лучшее исполнение (Dani California).

С ним RHCP записали свои главные хиты: Californication, Scar Tissue, By the way, Snow и др.

Теги: Red Hot Chili Peppers, гитарист
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