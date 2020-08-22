Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Силы израильской армии нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом военные сообщили в Twitter.

«Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля в ночное время», — уточняется в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что силы ПВО Израиля перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа.

17 и 20 августа израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС. Это объяснили ответной реакцией на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа.

ХАМАС — палестинское исламистское движение в секторе Газа. Евросоюз, США, Канада, Израиль и Великобритания признали его террористической организацией. Она запрещена в Египте и Иордании. Кремль открыто не называл ХАМАС террористической организацией, однако осуждал теракты со стороны объединения.