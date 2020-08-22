Политика , 22 авг, 09:41
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Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Силы израильской армии нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом военные сообщили в Twitter.
«Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля в ночное время», — уточняется в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что силы ПВО Израиля перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа.
атаковали объекты движения ХАМАС. Это объяснили ответной реакцией на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа.
ХАМАС — палестинское исламистское движение в секторе Газа. Евросоюз, США, Канада, Израиль и Великобритания признали его террористической организацией. Она запрещена в Египте и Иордании. Кремль открыто не называл ХАМАС террористической организацией, однако осуждал теракты со стороны объединения.