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Названа главная опасность беспроводных наушников

Беспроводные наушники опасны для человека тем, что электромагнитное излучение происходит в непосредственной близости от головного мозга, сказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Ученые во многих странах говорят о том, что беспроводные наушники могут вызывать рак мозга. Bluetooth — это такой же источник опасного электромагнитного излучения, как и микроволновка. Электромагнитные волны рядом с мозгом вредны, указал Тимофеев.

«Думаю, что в ближайшем будущем обязательно появятся новые технические решения, способные повысить качество работы, не причиняя даже малейшего вреда здоровью человека», — предположил он.

При этом наибольшую опасность представляют копии качественных наушников. Ученый посоветовал проверять безопасность прибора следующим образом: нужно положить гаджет на стол и надеть наушники, а затем отходить от стола.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Если при расстоянии в несколько метров сигнал становится слабым, то аппарат максимально безопасен», — заключил доцент РЭУ имени Плеханова.

В августе директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев посоветовал поставить Wi-Fi-роутер подальше от кровати и выключать на ночь. Это позволит уменьшить электромагнитное излучение. При этом он отметил, что пока не найдено подтверждения того, что Wi-Fi-волны могут навредить здоровью человека.

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Теги: ученые, наушники
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