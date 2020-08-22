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Водителей предупредили о перекрытии улиц в Москве из-за ночного забега

В центре Москвы из-за ночного забега 22 августа перекроют часть улиц, ряд автобусов изменят маршрут. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

Так, с 21:30 до 23:00 субботы будет закрыто движение по Аллее Славы. С 22:00 до 00:40 водители не смогут проехать по Лужнецкой набережной от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной, а с 22:00 22 августа до 00:15 23 августа — по Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 06:00 субботы до окончания забега на улицах, где он пройдет, нельзя будет парковаться.

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С 22:00 автобусы Т79 будут следовать от остановки «Стадион «Лужники» (южная)» по Комсомольскому проспекту до Садового кольца и далее по своему маршруту.

Автобусы № 64, 216, 255, 809 отправятся от остановки «Стадион «Лужники» (южная)» по улице Хамовнический Вал и далее по боковому проезду Комсомольского проспекта, после чего продолжат путь по своему маршруту.

Изначально ночной забег должен был пройти 18 июля. Однако из-за распространения коронавируса он был перенесен на 22 августа. Участникам предстоит преодолеть 10 км. Они пробегут по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

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Теги: Москва, забег, перекрытие движения
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