Ярославский губернатор поручил помочь пострадавшим при взрыве газа

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил задействовать все экстренные службы Ярославля из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме, при котором обрушились несколько этажей и погиб человек. Об этом Миронов написал во «ВКонтакте».

«Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — указал губернатор.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, работают спасательный службы, сообщило региональное следственное управление. К месту взрыва также направился руководитель следственного управления СК по области генерал-майор юстиции Александр Соболев.

Взрыв газа произошел по адресу улица Батова, дом 5. Обрушение затронуло этажи с третьего по пятый. На фотографиях с места событий видно, что перекрытия обрушились на этажах одного из подъездов. Жильцов дома эвакуировали, один человек погиб, четверо пострадали.