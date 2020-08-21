Путин поручил оформить вступление России в организацию по миграции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству оформить членство страны в Международной организации по миграции (МОМ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по этому вопросу должен быть готов к 1 декабря.

Также глава государства поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду «обеспечить эффективное участие страны в работе» организации с учетом национальных интересов России.

Международная организация по миграции была создана в 1951 году. В нее входит 173 государства-члена, еще восемь стран имеют статус наблюдателей, в том числе Россия. Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года функционирует бюро МОМ в Москве.