Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

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Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список из 31 страны, чьи граждане смогут въехать в республику. В него вошла и Россия.

В список вошли те государства, где наблюдаются снижение числа случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации. В списке указаны Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, 15 европейских государств, КНР, Япония и еще несколько азиатских и ближневосточных стран.

Ранее республиканский штаб в соответствии с приказом Минздрава анонсировал расширение списка стран, где стабилизировалась эпидситуация по COVID-19, для допуска иностранных граждан.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Киргизии заразились более 42 тыс. человек, из них почти 1500 тыс. скончались.

В конце июля МЧС России отправило спецборт с 47 специалистами Минздрава в Киргизию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.