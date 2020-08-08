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Пандемия коронавируса ,  
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Как в Киргизии волонтеры борются с пандемией. Фоторепортаж

В середине июля в Киргизии резко выросло число заболевших COVID-19. На помощь врачам пришли волонтеры. Как они работают — в фоторепортаже РБК

В середине июля в Киргизии резко выросло число заболевших COVID-19: если 17 июля число зараженных составляло 13 тыс. человек, то на следующий день подскочило до 24 тыс., а по данным на 7 августа — составляет 39 тыс. Власти признали, что мест в больницах и аппаратов ИВЛ не хватает. В Киргизии развернулось мощное волонтерское движение

Теги: мультимедиа, Киргизия, коронавирус
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