Как в Киргизии волонтеры борются с пандемией. Фоторепортаж

В середине июля в Киргизии резко выросло число заболевших COVID-19. На помощь врачам пришли волонтеры. Как они работают — в фоторепортаже РБК

В середине июля в Киргизии резко выросло число заболевших COVID-19: если 17 июля число зараженных составляло 13 тыс. человек, то на следующий день подскочило до 24 тыс., а по данным на 7 августа — составляет 39 тыс. Власти признали, что мест в больницах и аппаратов ИВЛ не хватает. В Киргизии развернулось мощное волонтерское движение