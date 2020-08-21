На Кубани насильника ребенка приговорили к 19 годам

Здание Краснодарского краевого суда (Фото: kraevoi.krd.sudrf.ru)

В Краснодарском крае суд приговорил обвиняемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка к 19 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Девятилетняя девочка пропала 18 ноября прошлого года с хутора Родниковский. Об исчезновении сообщила в полицию бабушка ребенка.

В ходе поисков ребенка нашли в выгребной яме возле дома культуры. По данным следствия, сосед семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес девочке более 60 ударов по голове и телу, жертва потеряла сознание, мужчина изнасиловал ее и посчитав, что ребенок умер, бросил тело в выгребную яму.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе следствия мать девочки лишили родительских прав, она была передана на воспитание в другую семью.