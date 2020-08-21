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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1160 человек

В Москве за прошедшие сутки выздоровели 1160 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Число выздоровевших после COVID-19 в Москве увеличилось до 202,7 тыс. человек. Накануне в оперативном штабе сообщили, что за сутки от коронавируса в столице умерли 12 пациентов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 августа
Общество

По данным на 21 августа, общее количество зараженных в Москве выросло до 255,8 тыс. человек. С начала пандемии умерли 4710 зараженных. Всего в России коронавирусом заразились 946,9 тыс., более 16 тыс. человек умерли. За последние сутки в стране зарегистрировали 4870 новых заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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