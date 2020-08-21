Глава «Ашана» рассказал о страхе покупать товары на вес из-за COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Одним из последствий распространения пандемии коронавируса стали опасения потребителей насчет весовых товаров, рассказал в интервью РБК гендиректор компании «Ашан» Йоханнес Толай: «Хотя запрет был только в Москве, потребитель сейчас не хочет покупать открытый товар, где есть риск, что кто-то его потрогал или чихнул рядом». — отметил он. В связи с этим ретейлер уменьшил ассортимент таких товаров.

В апреле 2020 года Роспотребнадзор посоветовал предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах. Ведомство рекомендовало исключить для покупателей возможность проводить самостоятельно навеску продуктов, а товары реализовывать только в упакованном виде.

Как отмечает глава «Ашана», в последние несколько лет компания в принципе наблюдает более зрелое отношение российского потребителя к своему здоровью. По его мнению, этот тренд будет развиваться и дальше. «Люди стали внимательнее к составу продуктов, сейчас любой покупатель за минуту через мобильное приложение может проверить, как влияют разные пищевые добавки на здоровье», — сообщил глава «Ашана».