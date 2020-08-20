Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 13:16
Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 18:00 Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Бориса Патона Общество, 17:47 Хайп развивающихся технологий: что изменит общество в ближайшие годы Экономика инноваций, 17:46  Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19 Общество, 17:38 СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России Политика, 17:30 Как одеться в стиле преппи: 6 идей из фильмов и сериалов Стиль, 17:29 Экс-помощника Трампа арестовали по подозрению в мошенничестве Политика, 17:27 Европейские фестивальные фильмы и «городские симфонии»: чем удивит «Ночь кино» Стиль, 17:20 Гуманитарий или технарь: какие предметы и науки ближе вашему ребенку РБК и Сбербанк, 17:15 «Ротор» арендовал Кверквелию у «Локомотива» Спорт, 17:07 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:06 В РФ выдали первый обеспеченный токенами кредит. Кому и зачем это нужно Крипто, 17:05 Белорусская оппозиция назвала свои методы основанными на Конституции Политика, 17:04 Кравцов напомнил о невозможности заменить очную систему образования Общество, 17:01
Общество ,  
0 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Бориса Патона

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Вчера поступили очень печальные известия с Украины, скончался Борис Сергеевич Патон, президент Украинской академии наук, академик СССР, автоматически он стал и академиком РАН», — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин встречался с академиком и очень ценил то, что Патон всегда был сторонником сохранения и развития общего научного пространства. «Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной академика», — сказал пресс-секретарь президента.

На 102-м году жизни скончался президент Академии наук Украины Борис Патон
Общество
Борис Патон

Многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда, скончался 19 августа на 102-м году жизни.

С 1953 года Патон руководил киевским Институтом электросварки, названным в честь его отца Евгения Патона.

Патон возглавил Национальную академию наук Украины (ранее АН УССР) в 1962 году и с тех пор бессменно руководил ею.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Патон является автором свыше 1 тыс. публикаций, 20 монографий, свыше 400 изобретений. Его научные исследования посвящены процессам автоматической и полуавтоматической сварки, разработке теоретических основ создания автоматов для дугового сваривания и сварочных источников питания, проблеме управления сварочными процессами. Он одним из первых начал исследование применения сварки в космосе.

Теги: академик, сварка, Украина, академия наук, герой СССР
Материалы по теме
Стооднолетний глава Академии наук Украины Борис Патон покинет пост
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter