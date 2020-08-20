Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Бориса Патона

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Вчера поступили очень печальные известия с Украины, скончался Борис Сергеевич Патон, президент Украинской академии наук, академик СССР, автоматически он стал и академиком РАН», — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин встречался с академиком и очень ценил то, что Патон всегда был сторонником сохранения и развития общего научного пространства. «Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной академика», — сказал пресс-секретарь президента.

Многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда, скончался 19 августа на 102-м году жизни.