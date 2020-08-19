На 102-м году жизни скончался президент Академии наук Украины Борис Патон

С 1962 года потомственный металлург бессменно руководил Национальной академией наук Украины

Борис Патон (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

На 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Facebook. Патон возглавлял НАНУ с 1962 года.

«В возрасте 101 год от нас ушел великий украинец», — написал Зеленский. Он отметил, что Патон был грандиозной личностью и «нет таких слов, которые в полной мере могли бы описать масштаб утраты».

«Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича», — написал украинский президент.

Борис Патон — советский и украинский инженер, он был старейшим членом НАНУ и Российской академии наук. С 1953 года Патон руководил киевским Институтом электросварки, названным в честь его отца Евгения Патона.