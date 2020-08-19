Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Над двумя городами в Белоруссии пролетели вертолеты с флагами страны Политика, 20:44 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 20:41 На 102-м году жизни скончался президент Академии наук Украины Борис Патон Общество, 20:39 Белоруссия усилит оборону у границ с Польшей и Литвой Политика, 20:37 АвтоВАЗ решил не вводить четырехдневную рабочую неделю с конца августа Бизнес, 20:13 Какие качества компьютера покупатели считают приоритетными РБК и Intel vPro, 20:09 Reuters узнал о плане Берлина и Парижа реформировать ВОЗ на фоне COVID-19 Политика, 20:08 Минтруд Белоруссии потребовал от коллективов не останавливать предприятия Политика, 19:53 Судья отменил гол «Ахмата» после добивания от штанги с пенальти Спорт, 19:50 Володин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой нижней палаты Нацсобрания Политика, 19:48 Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии Политика, 19:45 Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров Общество, 19:39 Куда поступать в России: лучшие вузы по версии Антона Кушнера РБК и Сбербанк, 19:33 ЦИК Белоруссии назвала сроки инаугурации Лукашенко Политика, 19:19
Общество ,  
0 

На 102-м году жизни скончался президент Академии наук Украины Борис Патон

С 1962 года потомственный металлург бессменно руководил Национальной академией наук Украины
Борис Патон
Борис Патон (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

На 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Facebook. Патон возглавлял НАНУ с 1962 года.

«В возрасте 101 год от нас ушел великий украинец», — написал Зеленский. Он отметил, что Патон был грандиозной личностью и «нет таких слов, которые в полной мере могли бы описать масштаб утраты».

«Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича», — написал украинский президент.

Борис Патон — советский и украинский инженер, он был старейшим членом НАНУ и Российской академии наук. С 1953 года Патон руководил киевским Институтом электросварки, названным в честь его отца Евгения Патона.

Стооднолетний глава Академии наук Украины Борис Патон покинет пост
Общество
Борис Патон

25 марта стало известно, что Патон вскоре покинет пост президента НАНУ. Издание «Украинские новости» написало, что академик не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Академии.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Украина, Академия наук
Материалы по теме
Стооднолетний глава Академии наук Украины Борис Патон покинет пост
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter