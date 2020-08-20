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В Турции убили криминального авторитета из Азербайджана

Надир Салифов, известный под псевдонимом Лоту Гули, был убит в Турции, где проживал в последнее время. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел во время ужина в ресторане отеля в городе Анталья. По словам азербайджанских СМИ, убийца — другой представитель криминального мира, азербайджанец по прозвищу Хан Ахмедлинский — совершил четыре выстрела в упор. Он попытался скрыться с места преступления, но был задержан турецкой полицией на трассе Анталья — Данизли. Турецкие силовые ведомства начали расследование.

РБК направил запрос в посольство России в Турции и генконсульство России в Турции.

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Фото: ИТАР-ТАСС

Ранее Служба безопасности Украины объявила о предотвращении попытки дестабилизации обстановки в стране с помощью преступных группировок и воров в законе. Среди кураторов назван Лоту Гули, которого СБУ связывает с российскими спецслужбами.

Надир Салифов был объявлен Следственным комитетом России в международный розыск в 2019 году. Он подозревался в «похищении людей с целью вымогательства на территории Москвы и Тольятти», а также в «занятии высшего положения в преступной иерархии».

По данным СК, с 2009 года Исмаилов находился за пределами Российской Федерации. «Пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере и причисляя себя к ворам в законе, он занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России», — говорится в сообщении СК.

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Надир Салифов родился в 1972 году в Грузии. В 2005–2017 годах он находился в заключении в Азербайджане. После освобождения он перебрался в Турцию. В 2018 году Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии нелегально вернулся в страну.

Теги: криминал, Турция, Азербайджан, новости, вор в законе
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