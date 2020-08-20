В Турции убили криминального авторитета из Азербайджана

Надир Салифов, известный под псевдонимом Лоту Гули, был убит в Турции, где проживал в последнее время. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел во время ужина в ресторане отеля в городе Анталья. По словам азербайджанских СМИ, убийца — другой представитель криминального мира, азербайджанец по прозвищу Хан Ахмедлинский — совершил четыре выстрела в упор. Он попытался скрыться с места преступления, но был задержан турецкой полицией на трассе Анталья — Данизли. Турецкие силовые ведомства начали расследование.

РБК направил запрос в посольство России в Турции и генконсульство России в Турции.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о предотвращении попытки дестабилизации обстановки в стране с помощью преступных группировок и воров в законе. Среди кураторов назван Лоту Гули, которого СБУ связывает с российскими спецслужбами.