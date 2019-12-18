СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

В СБУ назвали целью российских спецслужб ухудшение криминогенной обстановки и подрыв доверия населения к власти и правоохранительным органам Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране. По данным ведомства, на этот раз ставка была сделана на использование транснациональных преступных группировок, воров в законе и уголовников, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«По замыслу кураторов из России, обострение криминогенной обстановки на Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве заявили, что его сотрудникам удалось задержать выходца из одной из стран Закавказья. Ранее тот был объявлен на Украине в розыск, но несмотря на это, приехал под чужим именем в Луганскую область, чтобы взять под контроль деятельность местных преступных группировок и теневой бизнес.

Имени задержанного СБУ не раскрыла, однако сообщила, что его действиями руководил связанный со спецслужбами России Лоту Гули.

1 ноября Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифов). «РИА Новости» отмечает, что именно Исмаилов известен в криминальных кругах как вор в законе Лоту Гули.