СМИ узнали о планах Патона уйти с поста главы Академии наук Украины

Борис Патон (Фото: Chenjunfeng / Xinhua / Global Look Press)

Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон в скором времени покинет пост. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным агентства, 101-летний академик не выдвинул свою кандидатуру на выборы президента украинской Академии наук, которые должны состояться 16 апреля.

Среди кандидатов на пост «Украинские новости» называют пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет.

Борис Патон занимал должность президента НАНУ с 1962 года. Он родился в Киеве 14 ноября 1918 года. В 1941 году Патон окончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», спустя четыре года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом», а в 1952 году — докторскую диссертацию «Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование».