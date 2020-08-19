Народного артиста РСФСР Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также поставил несколько фильмов, среди которых «Подранки» и «Из жизни отдыхающих». В 1960-е и 1980-е Губенко играл в Театре на Таганке. После раскола в театре основал и возглавил «Содружество актеров Таганки».

В 1989–1991 годах Губенко занимал пост министра культуры СССР. В 1995–2003-м — депутат Госдумы, с 1999 по 2003 год возглавлял думский комитет по культуре и туризму. В 2001–2006 годах входил в Совет при президенте по культуре и искусству. С 2005 года — депутат Мосгордумы IV, V, VI созывов, переизбран в сентябре 2019-го.