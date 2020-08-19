Народного артиста РСФСР Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище
Скончавшийся 16 августа художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», бывший министр культуры СССР и вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
«Покойтесь с миром, Николай Николаевич», — написал на своей странице в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, опубликовавший фотографию заваленной цветами могилы Губенко на Кунцевском кладбище.
Запись в facebook пользователя shaposhnikovpredsedatel
В среду, 19 августа, в театре «Содружество актеров Таганки» прошло прощание с Губенко.