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Народного артиста РСФСР Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Скончавшийся 16 августа художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», бывший министр культуры СССР и вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

«Покойтесь с миром, Николай Николаевич», — написал на своей странице в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, опубликовавший фотографию заваленной цветами могилы Губенко на Кунцевском кладбище.

Запись в facebook пользователя shaposhnikovpredsedatel

В среду, 19 августа, в театре «Содружество актеров Таганки» прошло прощание с Губенко.

Каким был артист, экс-министр культуры СССР Николай Губенко. Фотогалерея
Фотогалерея 

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также поставил несколько фильмов, среди которых «Подранки» и «Из жизни отдыхающих». В 1960-е и 1980-е Губенко играл в Театре на Таганке. После раскола в театре основал и возглавил «Содружество актеров Таганки».

В 1989–1991 годах Губенко занимал пост министра культуры СССР. В 1995–2003-м — депутат Госдумы, с 1999 по 2003 год возглавлял думский комитет по культуре и туризму. В 2001–2006 годах входил в Совет при президенте по культуре и искусству. С 2005 года — депутат Мосгордумы IV, V, VI созывов, переизбран в сентябре 2019-го.

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Теги: Николай Губенко, похороны
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