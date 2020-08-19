АвтоВАЗ решил не вводить четырехдневную рабочую неделю с конца августа

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ отменил приказ, согласно которому предприятие с 31 августа могло перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

«АвтоВАЗ отменил приказ от 10 июня о введении неполной четырехдневной рабочей недели с 31 августа», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что отмена ранее изданного приказа связана с обеспеченностью предприятия заказами на ближайшие месяцы текущего года в рамках госзакупок, а также с ростом корпоративных продаж и с восстановлением роста спроса на автомобильном рынке после пандемии.

Несмотря на позитивную динамику, в компании отмечают существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году.