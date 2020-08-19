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АвтоВАЗ решил не вводить четырехдневную рабочую неделю с конца августа

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ отменил приказ, согласно которому предприятие с 31 августа могло перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

«АвтоВАЗ отменил приказ от 10 июня о введении неполной четырехдневной рабочей недели с 31 августа», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что отмена ранее изданного приказа связана с обеспеченностью предприятия заказами на ближайшие месяцы текущего года в рамках госзакупок, а также с ростом корпоративных продаж и с восстановлением роста спроса на автомобильном рынке после пандемии.

АвтоВАЗ объявил о выходе продаж в июне почти на докризисный уровень
Бизнес
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Несмотря на позитивную динамику, в компании отмечают существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году.

Изначально АвтоВАЗ планировал перейти на режим четырехдневной недели с 29 июня по конец декабря. Однако в июне компания отложила переход на сокращенную неделю до осени.

В июле АвтоВАЗ сообщил, что продажи Lada в июне значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года. По его данным, в июне было продано 30 248 автомобилей, тогда как год назад — 30 786.

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Ранее на четырехдневную рабочую неделю на фоне пандемии из-за низкого спроса на продукцию перешли Горьковский автомобильный завод и Павловский автобусный завод (входит в группу ГАЗ).

Теги: «АвтоВАЗ», Автомобили, рабочая неделя
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