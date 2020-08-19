Командующий Военно-морскими силами Украины заразился COVID-19

Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в военном ведомстве. Аналогичную информацию приводит украинское издание «Думская».

Источник утверждает, что тест Неижпапы на коронавирус, проведенный на прошлой неделе, дал положительный результат. Вместе с ним оказались инфицированы еще несколько офицеров ВМС, указал источник. Отмечается, что на «организации выполнения флотом поставленных задач это никак не сказывается», заболевания протекают бессимптомно.

В ВМС Украины сообщили, что Неижпапа действительно находится на больничном, однако его диагноз называть отказались.

«Медицинский диагноз любого человека — конфиденциальная информация», — заявили в командовании.