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Командующий Военно-морскими силами Украины заразился COVID-19

Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в военном ведомстве. Аналогичную информацию приводит украинское издание «Думская».

Источник утверждает, что тест Неижпапы на коронавирус, проведенный на прошлой неделе, дал положительный результат. Вместе с ним оказались инфицированы еще несколько офицеров ВМС, указал источник. Отмечается, что на «организации выполнения флотом поставленных задач это никак не сказывается», заболевания протекают бессимптомно.

На корабле ВМС Украины «Гетмане Сагайдачном» выявили COVID-19
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Украинский фрегат &laquo;Гетман Сагайдачный&raquo;

В ВМС Украины сообщили, что Неижпапа действительно находится на больничном, однако его диагноз называть отказались.

«Медицинский диагноз любого человека — конфиденциальная информация», — заявили в командовании.

В начале августа коронавирус обнаружили на украинском фрегате F130 «Гетмане Сагайдачном». На корабле выявили одного зараженного военнослужащего, после этого там развернули изолятор, куда поместили контактировавших с ним.

Согласно последним данным Командования медицинских сил ВСУ, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 458 человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 40 человек, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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По данным украинского Минздрава, в стране выявлено 96 403 подтвержденных случая COVID-19, 49 737 пациентов выздоровели. Умерли 2144 человека.

Теги: Украина, Главком ВМС Украины, коронавирус
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