На корабле ВМС Украины «Гетмане Сагайдачном» выявили COVID-19
На фрегате F130 «Гетмане Сагайдачном» Военно-морских сил Украины выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила газета «Думская» со ссылкой на заявление командования украинских ВМС.
«В понедельник вечером был обнаружен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона», — говорится в заявлении.
В ВМС Украины добавили, что после этого на корабле был развернут изолятор, куда поместили всех контактировавших с заболевшим. У них взяли пробы для проведения ПЦР-теста.
Начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалык подтвердил «Укринформу» информацию об одном случае инфицирования на фрегате.