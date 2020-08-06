На корабле ВМС Украины «Гетмане Сагайдачном» выявили COVID-19

Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

На фрегате F130 «Гетмане Сагайдачном» Военно-морских сил Украины выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила газета «Думская» со ссылкой на заявление командования украинских ВМС.

«В понедельник вечером был обнаружен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона», — говорится в заявлении.

В ВМС Украины добавили, что после этого на корабле был развернут изолятор, куда поместили всех контактировавших с заболевшим. У них взяли пробы для проведения ПЦР-теста.

Начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалык подтвердил «Укринформу» информацию об одном случае инфицирования на фрегате.