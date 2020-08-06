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Пандемия коронавируса ,  
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На корабле ВМС Украины «Гетмане Сагайдачном» выявили COVID-19

Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный»
Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

На фрегате F130 «Гетмане Сагайдачном» Военно-морских сил Украины выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила газета «Думская» со ссылкой на заявление командования украинских ВМС.

«В понедельник вечером был обнаружен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона», — говорится в заявлении.

В ВМС Украины добавили, что после этого на корабле был развернут изолятор, куда поместили всех контактировавших с заболевшим. У них взяли пробы для проведения ПЦР-теста.

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Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

Начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалык подтвердил «Укринформу» информацию об одном случае инфицирования на фрегате.

«Сейчас идет процесс ПЦР-тестирования, значительной части уже сделали эти пробы. Также у нас проводятся мероприятия по обработке судна, у нас есть соответствующее оборудование для этого», — подчеркнул он, добавив, что моряки будут находиться на самоизоляции.

На Украине с начала пандемии было зарегистрировано 76 808 случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42 524 пациента выздоровели.

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Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
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Теги: ВМС Украины, коронавирус, заболевшие
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