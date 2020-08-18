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В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД Анапы задержали молодого человека, который нанес ножевое ранение ребенку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По ее данным, 18 августа во дворе многоквартирного дома к игравшей 12-летней девочке обратился незнакомый молодой человек. Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее, ударил ножом в спину и попытался скрыться. Вскоре полицейские задержали злоумышленника, им оказался 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

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Фото: Следственный комитет РФ

На сайте Следственного управления по Краснодарскому краю указано, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также говорится, что девочка получила ранение в живот и в спину.

Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

Теги: нападение, полиция, Анапа, новости
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