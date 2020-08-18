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Умер родственник и полный тезка писателя Бориса Пастернака

Борис Пастернак (Пургалин)
Борис Пастернак (Пургалин) (Фото: osv-tv.ru)

В Москве на 85-м году жизни умер поэт Борис Пастернак (в качестве псевдонима использовал фамилию Пургалин). Об этом РБК сообщили в Cоюзе работников и ветеранов телевидения и радио. Пастернак — родственник и полный тезка лауреата Нобелевской премии, писателя Бориса Леонидовича Пастернака

«Выпал из окна, его сразу [доставили] в больницу. Попытались реанимировать, но ничего не получилось. Скончался», — отметили там.

В Cоюзе работников и ветеранов телевидения и радио отметили, что поэт находился в больнице на восьмом этаже. «Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Скорее всего, ему не хватало кислорода, и он открыл окно», — сказали в Общественном союзе.

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РБК направил запрос в ФМБА, где погибший находился на лечении.

Пастернак родился 26 февраля 1936 года. В 1970-х он работал в музыкальной редакции на Центральном телевидении. Вместе с режиссером Евгением Гинзбургом Пастернак придумал телешоу «Бенефис». Он написал сценарии для бенефиса актрисы Людмилы Гурченко и других знаменитостей. Помимо этого, Пастернак писал тексты для песен в кинофильмах, например, «Казаки-разбойники».

Теги: больница, поэт, Борис Пастернак, новости
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