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Умер режиссер «Полуночного экспресса» и «Стены» Алан Паркер

Британский режиссер умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Он несколько раз получал премию BAFTA и был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля
Алан Паркер
Алан Паркер (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Британский кинорежиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет, сообщает Би-би-си. Он скончался утром 31 июля после продолжительной болезни.

Паркер родился 14 февраля 1944 года в Лондоне. Он начал свою карьеру в рекламе в качестве копирайтера, затем занялся съемкой рекламных роликов на телевидении.

В 1974 году Паркер снял эпизод для сериала «Пьеса дня» на Би-би-си под названием «Эвакуированные», за что был удостоен премии BAFTA.

Первый полнометражный фильм Паркера — «Багси Мэлоун» 1976 года, мюзикл-пародия на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов. Следующей картиной режиссера стал «Полуночный экспресс» (1978), который получил две премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и лучшую музыку и премию BAFTA за лучшую режиссуру.

В числе наиболее известных работ режиссера — фильмы «Стена», «Слава», «Группа «Коммитментс», «Сердце ангела» и «Птаха», получивший Гран-при Каннского фестиваля в 1985 году.

Последним фильмом режиссера стала картина 2003 года «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси и Кейт Уинслет в главных ролях.

Паркер был председателем Британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино. В 1984 году Британская академия удостоила его премии Майкла Бэлкона за выдающийся вклад в британское кино.

В ноябре 1995 года королева Елизавета II наградила Паркера орденом Британской империи за вклад в киноиндустрию, а в 2002 году он получил рыцарское звание.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: режиссер
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