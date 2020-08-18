В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России

В Нью-Йорке мужчина около недели забрасывал камнями генеральное консульство России, а также угрожал дипломатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Начиная с 10 августа, неизвестный мужчина угрожал сотрудникам генконсульства, а также бросал в них камни», — сказали там. Диппредставительству был причинен ущерб.

Мужчину задержали в первый же день. При задержании он выкрикивал угрозы в адрес российских дипломатов. Однако на следующий день он вновь появился у здания генконсульства и начал бросать камни в машины на служебной парковке. Мужчина продолжал этим заниматься с 10 по 16 августа, сообщает «РИА Новости».

Дипломаты сообщили, что нападавшего несколько раз задерживали, но полицейские по какой-то причине не всегда составляли протоколы.