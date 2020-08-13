СК Ингушетии возбудил уголовное дело из-за обстрела автомобиля

Следственный комитет Ингушетии (СК) возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля в селе Сурхахи Назрановского района, в результате которого погиб человек. Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство)», — уточняется в сообщении.

По данным следствия, 13 августа около 19:00 на въезде в село неизвестные из машины марки Ford Mondeo обстреляли из автоматического оружия НИВУ, в которой находились 33-летний местный житель со своей матерью и женой. Водитель внедорожника скончался на месте, женщин госпитализировали с различными ранениями. Как отмечает СК, на автомобиле нападавших отсутствовали регистрационные номера.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.