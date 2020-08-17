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Модель приговорили к 4 годам заключения за соучастие в краже у депутата

Ольга Синтюрева
Ольга Синтюрева (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву по делу о краже и избиении депутата ЛДПР Сергея Жигарева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Обоим назначили наказание по четыре года в колонии общего режима по пункту «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере). «На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание Синтюревой Ольгой Евгеньевной наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком возраста 14 лет», — отмечено в сообщении.

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В июле 2018 года появилась информация, что неизвестный напал на Сергея Жигарева и избил его. Тогда источники сообщили РБК, что в момент нападения он сидел в машине со своей знакомой Ольгой Синтюревой. На следующий день в ГУ МВД по Москве сообщили, что из номера депутата в отеле Marriot неизвестный похитил более 22 млн руб. Журналисты телеканала РЕН ТВ утверждали, что к этой краже может быть причастна Синтюрева, но она опровергла эту информацию.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, деньги из сейфа в номере похитили Синтюрева и Дудаев. Когда фотомодель узнала о намерении Жигарева заявить в полицию, она назначила ему встречу. После того как она села в машину к депутату, к ним подошел Дудаев, выбросил парламентария из автомобиля и уехал вместе с Синтюревой.

Теги: депутат, нападение, Пресненский суд
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