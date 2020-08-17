Суд приговорил похитившего у полиции более 200 млн руб. секты «бога Кузи»

Юрий Цукерман (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Тушинский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 62-летнего Юрия Цукермана, который обманом присвоил себе более 215 млн руб., изъятых полицией в качестве вещественных доказательств по делу секты «бога Кузи». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Прокуратура запрашивала для него восемь лет колонии. Свою вину злоумышленник не признал.

Деньги находились на хранении в МВД. По версии следствия, Цукерман изготовил поддельные документы и обратился в Химкинский городской суд с заявлением, что он якобы пострадал от действий секты, и требованием вернуть изъятые полицией средства. Суд удовлетворил обращение, Цукерман получил деньги, обналичил их и скрылся.

В 2018 году мужчину нашли и задержали, на его счетах обнаружили 85 млн руб., полиция также арестовала имущество, которое мошенник успел купить на остальную часть украденной суммы.