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Суд приговорил похитившего у полиции более 200 млн руб. секты «бога Кузи»

Юрий Цукерман
Юрий Цукерман (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Тушинский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 62-летнего Юрия Цукермана, который обманом присвоил себе более 215 млн руб., изъятых полицией в качестве вещественных доказательств по делу секты «бога Кузи». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Прокуратура запрашивала для него восемь лет колонии. Свою вину злоумышленник не признал.

Деньги находились на хранении в МВД. По версии следствия, Цукерман изготовил поддельные документы и обратился в Химкинский городской суд с заявлением, что он якобы пострадал от действий секты, и требованием вернуть изъятые полицией средства. Суд удовлетворил обращение, Цукерман получил деньги, обналичил их и скрылся.

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В 2018 году мужчину нашли и задержали, на его счетах обнаружили 85 млн руб., полиция также арестовала имущество, которое мошенник успел купить на остальную часть украденной суммы.

По разным данным, секта «бога Кузи» действует с конца 1990-х или начала 2000-х. В 2007 году несколько ее адептов заявили о побоях за непослушание, после чего секта попала в поле зрения правоохранительных органов.

Духовного лидера секты, «бога Кузю» Андрея Попова в июле 2018-го приговорили к пяти годам лишения свободы, его признали виновным в мошенничестве и создании религиозного объединения, деятельность которого причиняла вред людям. Позже в счет срока Попову зачли время, проведенное под стражей до суда, срок лишения свободы сократили, и уже в апреле 2019 года он вышел на свободу.

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Теги: «бог Кузя», Москва, приговор, суд, мошенничество
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