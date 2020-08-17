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В Wildberries сообщили о четырехкратном росте спроса на автотовары

Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Спрос на автотовары вырос в четыре раза на фоне роста популярности путешествий на автомобилях. Об этом сообщили РБК в российском онлайн-ретейлере Wildberries.

Как отметили в компании, этим летом (с 1 июня по 14 августа) продажи автомобильных товаров выросли на 297% в штуках к аналогичному периоду прошлого года. По сравнению с весной (1 марта по 14 мая) рост составил 62%.

Среди автомобильных товаров популярностью пользуются товары для ремонта. Продажи ремкомплектов по сравнению с летом прошлого года выросли на 260%, домкратов — на 656%, манометров — на 437%, проводов для прикуривания — на 344%, пуско-зарядных устройств — на 875%, тестеров заряда АКБ — на 896%. Балонные ключи стали популярнее на 328%, свечные ключи — на 866%, компрессоры — на 357%, а тросы и ленты для буксировки — на 191%.

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Фото: Mark Lennihan / AP

Также россияне приобрели на 390% алкотестеров больше, чем в прошлом году. Продажи детских автокресел увеличились на 666%, автомобильных антенн — на 501%, FM-трансмиттеров — на 473%. Также увеличился спрос на специальные очки для водителей (334%), автохолодильники (175%), подушки (130%) и столики (401%) в машину

Россияне стали покупать больше видеорегистраторов (+390%), навигаторов (+76%) и держателей для этих устройств (+331%).

Кроме того, на фоне роста популярности путешествий на автомобилях вырос спрос на литературу о путешествиях. В первой половине августа продажи путеводителей и дорожных карт увеличились на 34% по сравнению с этим периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются путеводители по Санкт-Петербургу, Крыму и Нижнему Новгороду.

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Ранее Ozon сообщал о росте спроса на путеводители по Турции после возобновления авиасообщения с этой страной. Продажи выросли в три раза по сравнению с неделей, когда границы еще были закрыты.

Теги: Wildberries, автомобили
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