Жертвами ДТП в Орловской области стали пять человек

Фото: МЧС России

Пять человек погибли в результате ДТП в Орловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Еще одна женщина пострадала.

По данным ведомства, в Мценском районе на автодороге М-2 «Крым» столкнулись автомобили Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla. Причины аварии пока уточняются.

В пресс-службе регионального отделения МВД сообщили, что при столкновении пострадало четыре человека, один из которых доставлен в больницу.

Утром 16 августа в Московской области из-за столкновения легкового автомобиля и машины дорожных служб погиб человек. Еще пятеро получили травмы, двое из них — дети.