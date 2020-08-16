В ДТП в Подмосковье один человек погиб и пятеро пострадали

В Подмосковье в результате столкновения легкового автомобиля и машины дорожных служб погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД по Московской области.

Попутное столкновение машин произошло около 5:20 на 16-м км автодороги М-7 «Волга» (в городском округе Балашиха). «Среди пострадавших — двое детей и водитель легковушки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщение о ДТП появилось на сайте МЧС по Московской области. Там уточнили, что движение на дороге не затруднено, возгорания и розлива топлива не произошло.