МВД напомнило об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Сознательное обращение водителей к организациям, проводящим техосмотр без соответствующей аккредитации, влечет за собой уголовную ответственность, напомнили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

В пресс-центре уточнили, что за приобретение заведомо поддельного официального документа диагностической карты в отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК.

При этом «если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении технического осмотра автомобиля, ему необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением», указали в ведомстве.

C 27 июля в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые ввели уголовную ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Такую деятельность отнесли к незаконному предпринимательству, нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до полугода.