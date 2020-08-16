Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

Россия выделила $10 млн (около 728,4 млн руб.) на развитие системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа, сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский. Его слова передает ТАСС. Средства направлены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Дипломат уточнил, что деньги предназначены на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания в этих странах в 2020–2024 годах.В частности, их направят на покупку сельскохозяйственной техники, а также на получение экспертных консультаций местных производителей продовольствия.

Лагуновский уточнил, что средства были перечислены 10 августа.

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