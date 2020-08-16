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Выборы в Белоруссии ,  
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В Бресте задержали принявшего участие в акции протеста лидера панк-группы

В Бресте задержали лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«15 августа в 23:05, возле своего дома в Бресте задержан Юрий Стыльский», — говорится с сообщении.

По данным группы, днем в субботу,15 августа, Стыльский прошел во главе колонны протестующих в Бресте, а также вел прямой эфир с места событий на своей странице в Instagram.

Telegram-канал NEXTA сообщает, что во время митинга в Бресте Стыльский маршировал во главе колонны и нес бело-красно-белый флаг. По данным канала, 15 августа в акции протеста в Бресте приняли участие более 10 тыс. человек.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Массовые протесты в городах Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, на них победил действующий президент республики Александр Лукашенко, который получил около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть более 10%.

В ходе протестов в Белоруссии силовики задержали около 7 тыс. человек, в том числе более 60 журналистов. За участие в акциях 11 и 12 августа Минский городской суд вынес решение об аресте в отношении 1063 человек. Еще более 2 тыс. человек, по данным МВД, 14 августа освободили  из изоляторов.

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Теги: Белоруссия, Брест
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