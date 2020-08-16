В Бресте задержали принявшего участие в акции протеста лидера панк-группы

В Бресте задержали лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«15 августа в 23:05, возле своего дома в Бресте задержан Юрий Стыльский», — говорится с сообщении.

По данным группы, днем в субботу,15 августа, Стыльский прошел во главе колонны протестующих в Бресте, а также вел прямой эфир с места событий на своей странице в Instagram.

Telegram-канал NEXTA сообщает, что во время митинга в Бресте Стыльский маршировал во главе колонны и нес бело-красно-белый флаг. По данным канала, 15 августа в акции протеста в Бресте приняли участие более 10 тыс. человек.