Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте»

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 73% пользователей столкнулись с неполадками в работе сайта, еще 23% пользователей испытывают проблемы с отправлением сообщений. Остальные 3% пожаловались на проблемы с входом в аккаунт. Пиковое число жалоб наблюдалось около 18:30 мск.

Согласно данным карты Downdetector, проблемы в работе социальной сети наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово, Иркутске, Улан-Удэ и в других городах. О сбое в работе социальной сети также пожаловались пользователи микроблога Twitter.

Работа «ВКонтакте» была полностью восстановлена в течение нескольких минут, рассказал РБК представитель соцсети.

В последний раз проблемы с входом в социальную сеть «ВКонтакте» наблюдались 10 августа.