Летевший в Анталью самолет вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, вернулся в аэропорт Пулково из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В связи с инцидентом пассажиров высадили в здание терминала, их багаж был снят с самолета. Рейс будет выполнен сегодня на резервном воздушном судне после 19.00.

«Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и федеральным авиационным правилам, будут предоставлены напитки и горячее питание», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

9 августа пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший из города Шэньчжэня на юго-востоке Китая в город Сиань, спустя 25 минут после взлета резко потерял высоту и подал экстренный сигнал. После этого экипаж взял обратный курс.

Как впоследствии сообщил телеканал CCTV со ссылкой на авиакомпанию, самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.