В Китае самолет вернулся в аэропорт после экстренного сигнала

Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший из города на юго-востоке Китая Шэньчжэня, резко потерял высоту и подал экстренный сигнал, сообщает CCTV. Самолет направлялся в центральную часть страны, в город Сиань.

Самолет вылетел в 7:32 (2:32 мск), однако примерно спустя 25 минут после взлета лайнер начал резко терять высоту, передает телеканал. За две минуты самолет снизился с 9297 м до 3733 м.

После этого экипаж подал экстренный сигнал и взял обратный курс.

Позднее CCTV со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина инцидента устанавливается.