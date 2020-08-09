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В Китае самолет вернулся в аэропорт после экстренного сигнала

Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший из города на юго-востоке Китая Шэньчжэня, резко потерял высоту и подал экстренный сигнал, сообщает CCTV.  Самолет направлялся в центральную часть страны, в город Сиань.

Самолет вылетел в 7:32 (2:32 мск), однако примерно спустя 25 минут после взлета лайнер начал резко терять высоту, передает телеканал. За две минуты самолет снизился с 9297 м до 3733 м.

После этого экипаж подал экстренный сигнал и взял обратный курс.

Позднее CCTV со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Вылетевший из Пулково самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ранее, 4 августа, в аэропорт отправления вернулся пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Красноярск. Причиной возвращения стала трещина в боковом стекле в кабине пилотов. Экипаж совершил посадку в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Теги: Китай
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