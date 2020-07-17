На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути

Фото: АГН «Москва»

В столичном метрополитене человек упал на рельсы станции Калужско-Рижской линии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метро.

«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.

Позже метрополитен сообщил, что пассажира подняли с рельсов, движение поездов ввели в график.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, на рельсы упала пожилая женщина, ее не удалось спасти.

Материал дополняется