Общество , 17 июл, 11:51
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На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
В столичном метрополитене человек упал на рельсы станции Калужско-Рижской линии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метро.
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
Позже метрополитен сообщил, что пассажира подняли с рельсов, движение поездов ввели в график.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, на рельсы упала пожилая женщина, ее не удалось спасти.
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