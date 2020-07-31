Путин поздравил Якубовича с 75-летием

Леонид Якубович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал ему здоровья, а телепередаче «Поле чудес» — успехов и процветания. Путин назвал Якубовича «талантливым и энергичным» человеком, отметил, что телеведущий дарит зрителям яркие, положительные эмоции. Он также подчеркнул, что ведущий всегда трудится «с полной самоотдачей».

Леонида Якубовича также поздравили премьер России Михаил Мишустин, который назвал его «человеком большого таланта», и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметивший, что его знают и любят на белорусской земле как многогранную личность.

Леонид Якубович наиболее известен как художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес», ведущим которой является с 1991 года, после ухода с передачи Владислава Листьева.