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Путин поздравил Якубовича с 75-летием

Леонид Якубович
Леонид Якубович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал ему здоровья, а телепередаче «Поле чудес» — успехов и процветания. Путин назвал Якубовича «талантливым и энергичным» человеком, отметил, что телеведущий дарит зрителям яркие, положительные эмоции. Он также подчеркнул, что ведущий всегда трудится «с полной самоотдачей».

Леонида Якубовича также поздравили премьер России Михаил Мишустин, который назвал его «человеком большого таланта», и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметивший, что его знают и любят на белорусской земле как многогранную личность.

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Леонид Якубович

Леонид Якубович наиболее известен как художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес», ведущим которой является с 1991 года, после ухода с передачи Владислава Листьева.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Окончил МИСИ в 1971 году. После окончания института в 1971–1977 годы работал на автозаводе им. Лихачева (ЗИЛ), в 1977–1980 годы — в пусконаладочном управлении ЗИЛа, затем в специализированном монтажно-наладочном управлении треста «Мосмеханмонтаж». С конца 1970-х годов начал заниматься литературной деятельностью, в 1980-х работал аукционистом и ведущим конкурсов.

Теги: Леонид Якубович, Первый канал, Михаил Мишустин, Владимир Путин
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