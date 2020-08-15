Правительство расширило список субсидируемых авиарейсов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов по России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Количество маршрутов увеличивается на 138 позиций. Согласно документу, субсидии будут выделены на авиасообщение с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

Отмечается, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, использующие современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Изначально субсидируемыми государством авиарейсами были только перелеты внутри Дальневосточного федерального округа, из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград. Билеты продаются по льготным ценам, их могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.