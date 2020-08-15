В Москве выявлено 695 новых случаев COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице умерли 12 человек, выздоровели 1275.

Всего с начала эпидемии в городе число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 251 686 человек. За это время умерли 4645 человек, вылечились 196 098.

В Московской области за сутки обнаружено 153 случая заболевания COVID-19, умерли два человека, выздоровели 156. Всего за время эпидемии заразился 65 781 человек. Число умерших за это время составило 1 141, число вылечившихся — 49 381.