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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявлено 695 новых случаев COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице умерли 12 человек, выздоровели 1275.

Всего с начала эпидемии в городе число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 251 686 человек. За это время умерли 4645 человек, вылечились 196 098.

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В Московской области за сутки обнаружено 153 случая заболевания COVID-19, умерли два человека, выздоровели 156. Всего за время эпидемии заразился 65 781 человек. Число умерших за это время составило 1 141, число вылечившихся — 49 381.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице растет число случаев заболевания ОРВИ и обычной «некоронавирусной» пневмонией, и призвал сделать прививку от гриппа как можно раньше. Он отметил, что «наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст».

Теги: Москва, коронавирус
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