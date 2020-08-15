Премьер Японии пообещал не повторить «трагедию войны»

Синдзо Абэ (справа) (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции, заявил, что никогда не повторит «трагедию войны» и будет придерживаться пацифистской линии. Слова премьера приводит газета Sankei Shimbun.

«Мы никогда не забудем, что мир и процветание, которыми мы наслаждаемся сегодня, построены на жертвах погибших на войне», — сказал он (цитата по Kyodo).

По словам Абэ, он настроен не допустить повторения «трагедии войны».

С обращением к нации выступил также император Японии Нарухито. Он заявил об уверенности преодоления пандемии и связанных с ней трудностей. А также выразил надежду, что война больше не повторится, сообщает NHK.