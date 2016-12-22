Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом

США победили в двух мировых войнах и «поставили на колени» коммунизм, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсаколе, Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN.
Трамп призвал к единству страны, заявив, что вне зависимости от цвета кожи «в нас течет одна и та же красная кровь и мы все равняемся на наш великий американский флаг». «Мы нация, которая вырыла Панамский канал, которая выиграла две мировые войны и поставила коммунизм на колени», — сказал глава государства.
Он добавил, что пока американцы остаются верны своим ценностям, они «на верном пути». «Пока у нас есть смелость, которая питается нашими убеждениями <...> для нас нет недостижимых целей», — сказал Трамп.
В заключение он призвал американцев «бороться» за те изменения, которых они «ждали всю свою жизнь». «Наша революция не окончилась 8 ноября [2016 года, когда Трамп победил на выборах президента США. — РБК]. Все только начинается», — подбодрил Трамп своих сторонников.