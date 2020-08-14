Очевидцы рассказали об акции у здания правительства в Минске

Жители Минска рассказали об очередной акции протеста, которая прошла 14 августа в центре белорусской столицы.

По словам Ольги Галезник, 14 августа на Каменой Горке (микрорайон Минска во Фрунзенском районе) она видела, как люди выстроились в цепи солидарности третий день подряд. В это место люди приходят к 9 утра. Она отметила, что в основном приходят девушки с цветами и красно-белыми флагами Белоруссии. Также на акции граждане угощают друг друга водой и дают цветы, у кого их нет, а проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки протеста.

«Знаете, такое ощущение праздника! Люди радуются, что что-то в ближайшее время может измениться. Все переполнены чувством единства и добра», — отметила в разговоре с РБК Галезник.

Другая жительница Минска Анастасия Тарасевич сообщила РБК, что стояла с мужем в цепи солидарности с 15.30 до 20.00. «Изначально, когда мы приехали, там было очень много людей, но потом прибежали какие-то люди и стали всем говорить, что нужно уходить, мол, за костелом стоит несколько автобусов с ОМОНом, люди испугали и ушли, нас осталось совсем мало», — рассказала она.

Однако, по ее словам, она и протестующие знали, что к ним должны были присоединиться большое количество людей, в том числе работники Минского тракторного завода. Тарасевич добавила, что когда группа из цепи солидарности дождались остальных, то все пошли к Дому правительства. Белорусы кричали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Не бей!», «Милиция с народом!», «Разговор!». «Все было мирно, очень сплоченно», — добавила она.