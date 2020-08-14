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Выборы в Белоруссии ,  
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Очевидцы рассказали об акции у здания правительства в Минске

Жители Минска рассказали об очередной акции протеста, которая прошла 14 августа в центре белорусской столицы.

По словам Ольги Галезник, 14 августа на Каменой Горке (микрорайон Минска во Фрунзенском районе) она видела, как люди выстроились в цепи солидарности третий день подряд. В это место люди приходят к 9 утра. Она отметила, что в основном приходят девушки с цветами и красно-белыми флагами Белоруссии. Также на акции граждане угощают друг друга водой и дают цветы, у кого их нет, а проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки протеста.

«Знаете, такое ощущение праздника! Люди радуются, что что-то в ближайшее время может измениться. Все переполнены чувством единства и добра», — отметила в разговоре с РБК Галезник.

Другая жительница Минска Анастасия Тарасевич сообщила РБК, что стояла с мужем в цепи солидарности с 15.30 до 20.00. «Изначально, когда мы приехали, там было очень много людей, но потом прибежали какие-то люди и стали всем говорить, что нужно уходить, мол, за костелом стоит несколько автобусов с ОМОНом, люди испугали и ушли, нас осталось совсем мало», — рассказала она.

Однако, по ее словам, она и протестующие знали, что к ним должны были присоединиться большое количество людей, в том числе работники Минского тракторного завода. Тарасевич добавила, что когда группа из цепи солидарности дождались остальных, то все пошли к Дому правительства. Белорусы кричали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Не бей!», «Милиция с народом!», «Разговор!». «Все было мирно, очень сплоченно», — добавила она.

Тарасевич уточнила, что попозже из Дома правительств стали выходить люди в военной форме, из-за чего многие протестующее испугались и покинули площадь. Она добавила, что большая часть людей все равно осталась.

Горожанин Максим Никитин сообщил, что он видел, как на площадь Независимости пришли протестовать учителя. «Днем и вечером всё было максимально мирно, я видел лишь небольшое число ДПСников и один взвод ОМОНа», — поделился он. По его словам, днем учителя и другие пришедшие на акцию белорусы скандировали лозунги за честные выборы, пели песню «Дважды два четыре», а также была минута молчания по недавно погибшему митингующему.

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Никитин отметил, что вечером было еще в десятки раз больше людей. Граждане оставили на фонтане Победы много цветов, а потом пошли шествием в сторону площади Победы.

«Опять же очень мирно. Вплоть до того, что останавливались на красный свет светофора, и одного митингующего, который хотел идти по проезжей части, все остальные попросили этого не делать, чтобы не провоцировать милицию», — добавил он.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В нескольких городах Белоруссии ежедневно с 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента республики в минувшее воскресенье и продолжаются уже шестой день.

Протестующие не согласны с результатами выборов и требуют отставки нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным ЦИК, более 80% получил Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%.

В предшествующие дни против протестующих силовики применяли силу, спецтехнику, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Теги: Белоруссия, протесты, новости
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