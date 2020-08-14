СК Белоруссии завел уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Подразделения Следственного комитета Белоруссии возбудили уголовные дела об участии в массовых беспорядках в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщается на сайте СК республики.

По данным следователей, во время массовых беспорядков применялось насилие к правоохранителям, также было повреждено имущество на центральных улицах некоторых городов.

Следователи завели уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках). Подозреваемыми признаны 99 человек.

СК также указывает, что 58-летний житель Барановичей, находясь на одной из улиц райцентра, бросил в сторону сотрудника милиции горящую полимерную бутылку с синтетическим горючим веществом. При этом правоохранитель не пострадал, так как успел увернуться. В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).