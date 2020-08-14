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СК Белоруссии завел уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Подразделения Следственного комитета Белоруссии возбудили уголовные дела об участии в массовых беспорядках в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщается на сайте СК республики.

По данным следователей, во время массовых беспорядков применялось насилие к правоохранителям, также было повреждено имущество на центральных улицах некоторых городов.

Следователи завели уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках). Подозреваемыми признаны 99 человек.

СК также указывает, что 58-летний житель Барановичей, находясь на одной из улиц райцентра, бросил в сторону сотрудника милиции горящую полимерную бутылку с синтетическим горючим веществом. При этом правоохранитель не пострадал, так как успел увернуться. В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Кроме того, 25-летнего жителя Барановичей подозревают в поджоге четырех павильонов «Табакерка», еще один аналогичный павильон облит горючей жидкостью. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство).

В ведомстве напомнили, что организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%. При этом в штабе Тихановской утверждают, что за нее проголосовали 70–80% избирателей.

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Теги: СК, Белоруссия, протесты
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