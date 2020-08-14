В России предложили создать 300-рублевую купюру

Андрей Пирожков (Фото: a.a.pirozhkov / VK)

С инициативой выпустить купюры такого номинала выступил депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков. На странице во «ВКонтакте» он разместил свое обращение в ЦБ на имя председателя Совета директоров Эльвиры Набиуллиной с просьбой «рассмотреть возможность включения в банкнотный ряд российского рубля билета Банка России номиналом в 300 рублей с темой, посвященной городу Екатеринбургу».

В Банке России заявили, что выпуск купюры такого номинала не планируется. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка. «В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — указано в ответе регулятора.

Депутат предложил приурочить выпуск новой банкноты к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Пирожков отмечает, что купюра с изображением Екатеринбурга стала бы «первой банкнотой с темой, посвященной Уралу».

На своей странице Пирожков проводит опрос о лучшем дизайне купюры. Всего предложено три варианта: с изображением здания администрации города, городского цирка и особняка Севастьянова (памятник архитектуры федерального значения).