Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин (Фото: Правительство РФ / Global Look Press)

На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по электроэнергетике и вопросам газификации региона, передает «Первый канал».

«Сразу оговорюсь, никаких резких скачков в платежках за электричество быть не должно. Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года», — отметил Мишустин.

Мишустин прилетел на Дальний Восток с официальным визитом накануне, 13 августа. Рабочая поездка продлится шесть дней, в рамках визита премьер-министр посетил Чукотку и Анадырь, а вскоре должен отправиться в Амурскую и Магаданскую области, а также на Камчатку. Посещать Хабаровск, где уже около месяца идут протесты после задержания экс-губернатора региона Сергея Фургала, и новую столицу Дальневосточного федерального округа — Владивосток — Мишустин не планировал.

20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. По его словам, неслышнее тарифы «неприемлемы для многих» и региону следует обратиться за дополнительной дотацией.