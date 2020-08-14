Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке не должно быть «резких скачков» тарифов за электричество, скидки на платежи за электроэнергию местным предпринимателям могут продлить до 2028 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по электроэнергетике и вопросам газификации региона, передает «Первый канал».
«Сразу оговорюсь, никаких резких скачков в платежках за электричество быть не должно. Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года», — отметил Мишустин.
Мишустин прилетел на Дальний Восток с официальным визитом накануне, 13 августа. Рабочая поездка продлится шесть дней, в рамках визита премьер-министр посетил Чукотку и Анадырь, а вскоре должен отправиться в Амурскую и Магаданскую области, а также на Камчатку. Посещать Хабаровск, где уже около месяца идут протесты после задержания экс-губернатора региона Сергея Фургала, и новую столицу Дальневосточного федерального округа — Владивосток — Мишустин не планировал.
20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. По его словам, неслышнее тарифы «неприемлемы для многих» и региону следует обратиться за дополнительной дотацией.