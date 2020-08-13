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Минздрав Белоруссии попросил остановить «раскручивание спирали насилия»

Столкновения протестующих и спецназа во время акции протеста в Белоруссии
Столкновения протестующих и спецназа во время акции протеста в Белоруссии (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Минздрав Белоруссии и белорусский профсоюз работников здравоохранения призвали граждан страны прекратить противостояние, начавшееся после президентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

«Мы обращаемся ко всем соотечественникам — остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!» — говорится в обращении.

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В Минздраве отметили, что врачи призваны защищать и оберегать самое ценное, что есть у человека, — жизнь и здоровье, а потому не могут оставаться безучастными. Ведомство призвало: «не надо тратить этот бесценный дар» на провоцирование насилия и не поощрять раскол в обществе.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав свыше 80% голосов, а его соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%. В свою очередь штаб Тихановской сообщил, что она набрала 70–80% голосов.

Теги: Минздрав, Белоруссия, протесты
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