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Политика ,  
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Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби посетить Иерусалим

Реувен Ривлин
Реувен Ривлин (Фото: Global Look Press)

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда посетить Иерусалим, после того как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о примирении. Об этом он написал в Twitter.

«Я поздравляю президента США, премьер-министра Израиля и наследного принца шейха Мохаммеда бен Зейда с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим», — написал Ривлин.

Он также назвал соглашение между Израилем и ОАЭ поворотным моментом, открывающим новые возможности, и выразил надежду, что оно укрепит доверие в регионе.

13 августа Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации отношений. Посредником при заключении этого соглашения была администрация президента США Дональда Трампа.

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении
Политика
Фото: Oded Balilty / AP

В совместном заявлении Израиля, ОАЭ и США в том числе говорится, что Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать священные места Иерусалима.

Теперь делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания двусторонних соглашений, касающихся инвестиций, туризма, безопасности, телекоммуникаций и других вопросов. Также ожидается, что стороны обменяются послами и посольствами.

Как пишет The Washington Post, из арабских государств только Египет и Иордания имеют активные дипломатические связи с Израилем. Мавритания также признавала Израиль с 1999 года, но прекратила отношения в 2009 году из-за войны в секторе Газа.

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Теги: Израиль, ОАЭ
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