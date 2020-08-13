Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби посетить Иерусалим

Реувен Ривлин (Фото: Global Look Press)

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда посетить Иерусалим, после того как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о примирении. Об этом он написал в Twitter.

«Я поздравляю президента США, премьер-министра Израиля и наследного принца шейха Мохаммеда бен Зейда с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим», — написал Ривлин.

Он также назвал соглашение между Израилем и ОАЭ поворотным моментом, открывающим новые возможности, и выразил надежду, что оно укрепит доверие в регионе.

13 августа Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации отношений. Посредником при заключении этого соглашения была администрация президента США Дональда Трампа.