Умер сыгравший в фильме «Битва за Севастополь» актер Сергей Куницкий

Сергей Куницкий (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

На 36-м году жизни скончался артист Сергей Куницкий, известный по фильмам «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего». Об этом сообщается на сайте Московского губернского театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий», — говорится на сайте театра. Причины смерти актера не называются.

Как отметили в театре, Куницкий играл в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «На всякого мудреца довольно простоты», «Сирано де Бержерак».

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), работал в «Нашем театре», в молодежном театре-студии «Мастерская Ю. Томошевского», в Театре эстрады им. Аркадия Райкина и Московском губернском театре. Также он снимался в телевизионных сериалах «Тест на беременность», «Морские дьяволы», «Мосгаз», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».