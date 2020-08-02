В США умер актер Уилфорд Бримли из фильма «Нечто»

В США ушел из жизни актер, певец и общественный деятель Уилфорд Бримли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на менеджера актера.

Бримли было 85 лет. В 1979 году у него диагностировали сахарный диабет. По словам менеджера, недавно актера поместили в больницу для проведения курса диализа, последние несколько дней ему становилось все хуже. Бримли умер в своем доме в штате Юта.

Бримли начал сниматься в вестернах в 70-х годах прошлого века в качестве каскадера. Популярность к нему пришла после роли в картине 1979 года «Китайский синдром».

Российскому зрителю актер известен по роли доктора Блэра в фильме «Нечто» 1982 года, а также Уильяма Девашера в триллере Сидни Поллака «Фирма».

После того, как Бримли диагностировали сахарный диабет, он стал активным участником и почетным членом Американской ассоциации диабета.